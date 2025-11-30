В Доме молодёжных организаций Новокуйбышевска прошёл профилактический форум «Мы против!».

В рамках мероприятия начальник отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску майор полиции Анастасия Морозова поговорила с юношами и девушками о личной и имущественной безопасности, ответственности несовершеннолетних за преступления и правонарушения, о негативных последствиях употребления алкогольно-табачной продукции.

Майор полиции напомнила ребятам о правилах общения в социальных сетях, особо остановившись на вопросах противодействия экстремизму, подчеркнув запрет на размещение в сети Интернет информации, противоправного характера, разжигающей ненависть и вражду.

Анастасия Морозова отметила недопустимость вовлечения молодежи в экстремистские организации и настоятельно рекомендовала подросткам ограничить доступ к своим фотографиям, записям и другим материалам, не вступать в подозрительные группы, не передавать личные данные незнакомцам, быть бдительными и осторожными.

В завершение беседы сотрудник полиции призвала учащихся строго соблюдать закон.