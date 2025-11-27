В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"

В доме культуры села Мусорка м.р. Ставропольский состоялось открытие "Дома матрешки"

Инициаторами и вдохновителями этого проекта стали Галина Георгиевна Евмещенко и руководитель дома культуры Игорь Анатольевич Лебедев. Их старания и любовь к русской культуре сделали возможным появление нового культурного объекта, где каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.

Вот уже более 35 лет Галина Георгиевна собирает свою уникальную коллекцию. Теперь в селе Мусорка есть уютное место, которое объединит жителей и гостей, подарит красоту и положительные эмоции.

«Дом матрешки» уже ждет гостей!

Фото: минкульт СО