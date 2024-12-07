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В ДНР отправился гуманитарный конвой от самарских речников

7 декабря 2024 11:01
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В ДНР отправился гуманитарный конвой от самарских речников

Мультимедийное и музыкальное оборудование для детских садов, школ и домов культуры, восстановительные тренажеры, средства реабилитации в госпитали для бойцов СВО и 1000 детских подарков от Деда мороза. Около 5 тонн гуманитарной помощи отправила Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий в Донецкую Народную Республику. 

Отправка состоялась по инициативе и при поддержке Александра Хинштейна, депутата Государственной Думы РФ. Вчера Президент России Владимир Путин оказал высокое доверие Александру Евсеевичу и поручил ему стать временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий и дальше будет сотрудничать с Александром Хинштейном уже в новой его должности и поддерживать жителей Курской области.

«Помощь, которую оказывает Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий, многогранна: летом мы принимаем в Самаре детей из Новороссии, а зимой традиционно доставляем ребятам новогодние подарки. Каждый сотрудник ассоциации причастен к этому важному делу. Помогать – наша добрая традиция!», – отметил руководитель Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий Алексей Пальгов.

Отправка помощи традиционно прошла на производственной площадке ЗАО «Нефтефлот». Сотрудники предприятия собирали и формировали посылки, которые сегодня отправляются в пострадавший регион.

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