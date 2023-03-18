В деревню Малиновый куст скорая помощь не смогла проехать: потребовалась помощь спасателей

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В деревне Малиновый куст Красноярского района Самарской области мужчине требовалась срочная медицинская помощь.

Паводковые воды подтопили автодорожный мост, и врачи не смогли добраться к пострадавшему.

Для оказания помощи в транспортировке требовалась помощь спасателей.

Спасатели Поисково-спасательного отряда самарской области отправились в Красноярский район.

Для транспортировки больного спасатели использовали лодку. Мужчину передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО