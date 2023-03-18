В деревню Малиновый куст скорая помощь не смогла проехать: потребовалась помощь спасателей

В деревне Малиновый куст Красноярского района Самарской области мужчине требовалась срочная медицинская помощь.
Паводковые воды подтопили автодорожный мост, и врачи не смогли добраться к пострадавшему.
Для оказания помощи в транспортировке требовалась помощь спасателей.
Спасатели Поисково-спасательного отряда самарской области отправились в Красноярский район.
Для транспортировки больного спасатели использовали лодку. Мужчину передали врачам скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО