В департаменте информтехнологий и связи региона прошли публичные слушания ИТ-бюджета на 2025-2027 годы

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В департаменте информационных технологий и связи Самарской области прошло публичное обсуждение бюджета ведомства на ближайшие три года. С докладом об основных расходных обязательствах выступил руководитель ДИТиСа Константин Пресняков.

Напомним, в прошлую пятницу в Самарской Губернской Думе в первом чтении был утвержден бюджет Самарской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Главный финансовый документ сформирован исходя из полного исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина, главы региона Вячеслава Федорищева и положений Программы социально-экономического развития Самарской области на ближайшие 5 лет.

В рамках публичного обсуждения отраслевого ИТ-бюджета Константин Пресняков отметил, что департаментом в рамках госпрограммы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» реализуются три подпрограммы: «Связь и коммуникации», «Цифровой регион» и «Обеспечение деятельности департамента и подведомственных ему госучреждений».

Традиционно средства будут направлены на реализацию мероприятий АПК «Безопасный город», развитие Системы-112, ремонта почтовых отделений связи, размещенных в муниципальных зданиях, на развитие средств информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства региона, системы видео-конференц-связи, центров обработки данных.

Для обеспечения безопасности в ближайшие три года на территории области будет установлено 80 видеокамер в 10 муниципальных образованиях, приобретено серверное оборудование и программное обеспечение для внедрения системы биометрической идентификации лиц в Самаре и Тольятти, а также на объектах транспортной инфраструктуры (речной вокзал, ж/д вокзал и станции, аэропорт), МФЦ и торговых центров Самары.

В настоящее время в состав правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» входит 1942 видеокамеры, интегрировано 30 систем видеонаблюдения сторонних объектов различных форм собственности, включающих в себя 948 видеокамер. Также в состав АПК включено 100 пультов экстренной связи «Гражданин-Полиция» в местах массового скопления граждан.

Отдельное внимание в расходных обязательствах департамента уделено работам по обеспечению требований информационной безопасности. Подведомственное ДИТиСу учреждение – ГБУ СО «Цифровой регион» – осуществляет функции центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Самарской области. На базе регионального центра организована круглосуточная дежурная смена. Она обеспечивает работоспособность и защиту более 400 сайтов органов исполнительной власти и подведомственных учреждений.

В ходе публичных слушаний также были представлены и новые направления затрат – это создание Ситуационного центра Губернатора Самарской области и строительство 1070 объектов экстренного оповещения населения. Уже ведется строительство 330 объектов, включающих в себя 7 пунктов управления и 323 пункта оповещения.

Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования и на поддержку ИТ-отрасли: компенсацию расходов ИТ-специалистам в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту (на конец октября 2024 года предоставлено 24 выплаты) и на льготное кредитование для улучшения жилищных условий молодых специалистов. Напомним, максимальная сумма выдаваемого кредита для Самарской области составляет 30 млн рублей, а процентная ставка по ИТ-ипотеке – до 4% (федеральная ставка – до 6%). В рамках федеральной программы ИТ-ипотеки в Самарской области в 2023 году выдано 813 кредитов на общую сумму более 4 млрд рублей. В 2024 году (по состоянию на 20.10.2024 г.) уже выдано 568 кредитов на общую сумму 3,6 млрд рублей. По льготной региональной процентной ставке в 2023 году были заключены 34 кредитных договора на 30 млн рублей. В 2025-2027 годах минимальное количество ИТ-специалистов, которые могут воспользоваться региональной ИТ-ипотекой составит до 50 человек ежегодно.

Фото: Департамент информационных технологий и связи Самарской области