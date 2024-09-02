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В День знаний в школах Самары и области прошли Уроки безопасности

2 сентября 2024 20:39
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По уже сложившейся традиции, в гости к школьникам пришли представители МЧС СО.

Каждый год в День знаний сотрудники Главного управления проводят в школах Самары и области Уроки безопасности. В этом году новый учебный год начался 2 сентября и, по уже сложившейся традиции, в гости к школьникам пришли представители МЧС России.

После продолжительных летних каникул ребятам напомнили номера вызова экстренных служб, основы безопасного поведения на улице и в быту, рассказали о правилах пожарной и дорожной безопасности, правилах обращения с газовыми приборами.

Сотрудники чрезвычайного ведомства показали, как пользоваться огнетушителями, рассказали, что такое маска-самоспасатель, и как может помочь пожарный извещатель.

В завершение уроков учащиеся старших классов узнали о возможности поступления в ведомственные учебные заведения, о требованиях к поступлению и условиях прохождения службы в МЧС России.

Главное управление МЧС России по Самарской области желает ученикам успешной учебы в новом учебном году!

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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