В День защиты детей телебашня в Самаре включит тематическую архитектурно-художественную подсветку

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1 июня, в Международный день защиты детей, филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона.

На медиафасаде самарской телебашни появятся рисунки детей и надпись "1 июня - День защиты детей".

Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

Останкинская телебашня будет транслировать поздравительный ролик с участием персонажей мультсериала «Фиксики».

В световом параде также примут участие башни и мачты РТРС в Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Казани, Костроме, Кызыле, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Смоленске, Тамбове, Твери, Уфе, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах России.