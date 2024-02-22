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В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки

22 февраля 2024 11:59
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В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки

В рамках гражданско-патриотической акции «Сильная Россия – это мы!», в День защитника Отечества, 23 февраля 2024 года, в Самарской области пройдут мероприятия, посвящённые мужчинам, которые когда-то служили, служат и тем, кому ещё предстоит пройти воинскую службу в российской армии; нашим бойцам, которые в настоящее время защищают границы Родины в зоне специальной военной операции.
В образовательных и культурных учреждениях губернии пройдут уроки мужества, встречи с ветеранами, кинолектории, тематические выставки и многие другие мероприятия. Традиционно состоятся церемонии возложения венков и цветов к монументам и памятникам, увековечивающим образы советских воинов-защитников, тружеников тыла и простых граждан.

23 февраля в 11:00 жители и гости города Самара могут принять участие в возложении цветов к Горельефу «Скорбящей Матери-Родине» почтить память погибших воинов. Также все желающие смогут оказать поддержку российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО, и принять участие в формировании гуманитарного груза. Комплектование конвоя начнется в 13:00 (г.Самара, ул.Максима Горького, напротив Струковского сада).

В Самаре на 1-й очереди набережной реки Волги, в районе Красноармейского спуска, жители и гости областной столицы смогут посетить тематические интерактивные площадки.
Время работы площадок – с 12:00 до 15:00.

На площадках будут работать выставки оружия и специальных средств, демонстрироваться специальная техника, достижения и деятельность регионального отделения ДОСААФ России Самарской области, Самарского окружного казачьего общества, военного комиссариата и пункта отбора на военную службу по контракту, ГУ МВД России по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, Управления ФСИН России по Самарской области, Росгвардии, Погранотряда «Поволжье», Самарской таможни, Главного управления ФССП по Самарской области, Дома офицеров Самарского гарнизона, ЦСКА ВВС, поискового движения и других организаций.
Участники мероприятий смогут не только интересно провести время, но и подкрепиться. Рядом с площадками в этот день традиционно будет работать военная полевая кухня.

Также на 1-й очереди набережной Волги в 21:00 прогремит праздничный артиллерийский салют. «Будет совершено 30 залпов из гаубиц, а из салютных установок в небо будет выпущено более 350 фейерверков «Вега» и «Ассоль», – уточнили представители минобороны Российской Федерации.

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