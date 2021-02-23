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В День защитника Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню

23 февраля 2021 14:57
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Сегодня торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят по всей области.

В День защитника Отечества  Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы. В церемонии также приняли участие Главный Федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной Думы,  Герой Российской Федерации Игорь Станкевич, представители депутатского корпуса и силовых ведомств. 

«Мы бесконечно благодарны ветеранам Великой Отечественной войны, сокрушившим фашизм, участникам боевых действий, нашим миротворцам, с риском для жизни выполняющим свой воинский долг, всем, кто сегодня на ближних и дальних подступах противостоит международному терроризму, кто несёт службу в рядах Вооружённых Сил и других силовых структур», — подчеркнул Губернатор в официальном поздравлении. 

Глава региона отметил, что в сегодняшнем неспокойном мире с его угрозами и вызовами повышение обороноспособности страны имеет жизненно важное значение. Во многом благодаря усилиям Президента, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, целенаправленной работе Правительства РФ наши Вооружённые Силы надежно стоят на страже мира, обеспечивая защиту национальных интересов, решение стратегических задач развития страны, благополучие граждан России.

Слова благодарности тем, кто стоит на защите Родины, высказал и Герой России Игорь Станкевич. 

«Все защитники нашей страны, вне зависимости от того, как называлось государство – Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация – вставали в любую погоду на защиту Отечества. И мы сегодня просто обязаны были выйти сюда на площадь Славы к Вечному огню, чтобы сказать спасибо всем, кто и 1000 лет, и 100 лет назад, и сегодня стоит с оружием в руках на защите государства, — сказал Игорь Станкевич. — Мы гордимся нашей армией, нашими ребятами, которые в непростой международной обстановке выполняют свои задачи».

Сегодня торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят по всей области.

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Комментарии

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23 февраля 2021  16:17
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