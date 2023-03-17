В День воссоединения Крыма с Россией телебашню в Самаре украсит праздничная иллюминация 

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18 марта филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона по случаю девятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Праздничный сценарий подсветки на телебашне в Самаре (ул. Советской Армии, 205) будет работать с момента наступления сумерек до 23.00 час. На телебашне появится строка «Крым — это Россия!».

Тематической подсветкой засияют телебашни в Брянске, Казани, Костроме, Ростове-на-Дону, Саратове, Саранске, Тамбове, Челябинске и других городах России.

18 марта 2014 года подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.