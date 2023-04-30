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Работники пожарной охраны РФ ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 30 апреля. Многие встречают его на дежурстве.
В День пожарной охраны Дмитрий Азаров обратился к работникам и ветеранам службы
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В День пожарной охраны Дмитрий Азаров обратился к работникам и ветеранам службы

30 апреля 2023 15:48
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Работники пожарной охраны РФ ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 30 апреля. Многие встречают его на дежурстве.

Работники пожарной охраны РФ ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 30 апреля. Многие встречают его на дежурстве.

Губернатор Самарской области отметил, что эта служба трудна, опасна и требует постоянной бдительности, повышенной готовности. А огонь – коварный и беспощадный враг, не прощающий ошибок.

"Чтобы обезопасить жителей Самарской области от пожаров, вы оперативно и качественно решаете стоящие перед вами задачи, достойно противостоите огненной стихии, проявляя при этом высочайший профессионализм, выдержку и самоотверженность, - обратился Дмитрий Азаров к работникам пожарной охраны. - Во многом благодаря вашему мужеству, решительности, верности служебному долгу удается спасать от огня не только природные объекты, жилые дома, имущество, но и, что самое главное, здоровье и жизни людей. Днем и ночью независимо от времени года вы стоите на страже спокойствия и безопасности наших земляков. Выражаю вам за это самую искреннюю благодарность."

Отдельные слова признательности глава региона адресовал ветеранам пожарной охраны, а также специалистам лесопожарных станций и членам добровольных пожарных команд.

" Региональное Правительство и в дальнейшем будет оказывать вам всю необходимую помощь в целях предупреждения пожаров, контроля за пожароопасной обстановкой и повышения уровня технической оснащенности службы, - заверил Дмитрий Азаров."

 

Фото:   скриншот видео СОВА

 

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