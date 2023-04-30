В День пожарной охраны Дмитрий Азаров обратился к работникам и ветеранам службы

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Работники пожарной охраны РФ ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 30 апреля. Многие встречают его на дежурстве.



Губернатор Самарской области отметил, что эта служба трудна, опасна и требует постоянной бдительности, повышенной готовности. А огонь – коварный и беспощадный враг, не прощающий ошибок.



"Чтобы обезопасить жителей Самарской области от пожаров, вы оперативно и качественно решаете стоящие перед вами задачи, достойно противостоите огненной стихии, проявляя при этом высочайший профессионализм, выдержку и самоотверженность, - обратился Дмитрий Азаров к работникам пожарной охраны. - Во многом благодаря вашему мужеству, решительности, верности служебному долгу удается спасать от огня не только природные объекты, жилые дома, имущество, но и, что самое главное, здоровье и жизни людей. Днем и ночью независимо от времени года вы стоите на страже спокойствия и безопасности наших земляков. Выражаю вам за это самую искреннюю благодарность."



Отдельные слова признательности глава региона адресовал ветеранам пожарной охраны, а также специалистам лесопожарных станций и членам добровольных пожарных команд.



" Региональное Правительство и в дальнейшем будет оказывать вам всю необходимую помощь в целях предупреждения пожаров, контроля за пожароопасной обстановкой и повышения уровня технической оснащенности службы, - заверил Дмитрий Азаров."

Фото: скриншот видео СОВА