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В День Победы Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды за труд, служение людям и развитие ветеранского движения

9 мая 2022 15:31
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Дмитрий Азаров адресовал слова благодарности тем, кто сегодня продолжает традиции, заложенные военным поколением.

9 мая, в День Победы в Самаре состоялся торжественный прием, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, ветераны, Почетные граждане города и области, представители силовых структур и общественных организаций.

«Сегодня великий для нашей страны праздник – День Победы. 77 лет назад голос Юрия Левитана объявил долгожданное событие – нашу великую Победу. Мы пронесли память об этом счастливейшем дне сквозь долгие годы, и сегодня он по-прежнему вызывает у нас ликование, чувство бесконечной гордости. Вселяет в нас твердую веру в собственные силы, вдохновляет на новые достижения, - обратился к участникам мероприятия губернатор. - Никто не забыт, ничто не забыто! Мы помним каждого из наших земляков, кто до последнего вздоха сражался с фашистскими захватчиками, кто трудился, не зная устали, кто пережил бесчисленные лишения и страдания, ужасы концлагерей, отдал все самое дорогое и ценное для блага родной страны. Мы в вечном долгу перед теми, кто не дал сбыться дичайшим планам нацистов, потушил огонь войны, подарил нам свободу и мир. И должны пронести память об этих героях сквозь года, ради наших детей, ради нашего будущего, ради нашей страны, чего бы нам это не стоило».

Дмитрий Азаров адресовал слова благодарности тем, кто сегодня продолжает традиции, заложенные военным поколением, кто равняется на него не только в труде, но и в ценностях, во взглядах на жизнь.

Поблагодарил глава региона и тех, кто поддерживает ветеранов, делает их подвиг достоянием все новых поколений россиян.

«Это очень большое, важное государственное дело. Вы закладываете крепкий фундамент в будущее нашей страны», - подчеркнул Губернатор и вручил награды за труд, за служение людям, за развитие ветеранского движения.

Почетным знаком губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» был награжден начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области Александр Винников.

Почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в развитии ветеранского движения» были отмечены председатель Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Валерий Довгялло и член Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, директор Центра социального обслуживания населения «Безымянский» Анатолий Мастянин.

«От имени нашего общества «Жителей блокадного Ленинграда», проживающих в Самаре, живых свидетелей тех суровых дней, поздравляю всех жителей Самарской Губернии с праздником. Это самый наш главный, самый любимый праздник. Это День Победы всего нашего многонационального народа», - сказал Валерий Довгялло, получая награду.
Председателю Самарской региональной общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда» Петру Горшкову и почетному члену президиума Самарской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Тамаре Короткевич был вручен Почетный знак Губернатора Самарской области «За служение людям».
Вручив награды, Губернатор отметил, что сегодня воины российской армии, как и тогда, 80 лет назад, вновь следуя заветам своих дедов и прадедов, защищают нашу страну, мир от нацизма, чтобы над Самарской областью, над Россией было мирное небо, была возможность созидательного труда, возможность строить и преумножать, сеять хлеб и воспитывать детей.

«Они сражаются сегодня за каждого из нас, низкий им поклон за верность традициям, верность заветам ветеранов Великой Отечественной войны», - подчеркнул губернатор.

Также Дмитрий Азаров сообщил, что сейчас от общественных организаций поступают предложения по наименованию улиц, скверов в честь защитников Отечества сегодняшнего дня.

«Мы все эти предложения самым внимательным образом рассмотрим и примем решение. Мы, конечно, должны сегодня все вместе позаботиться о семьях защитников Отечества. Мы должны сделать все, чтобы дети получили нужное образование, чтобы поддержку нашу семьи защитников Отечества - как героев Великой Отечественной войны, так и сегодняшних дней - чувствовали всегда», - заявил Губернатор, выразив уверенность, что объединившись, сплотившись вокруг нашего лидера, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина российский народ преодолеет любые невзгоды и обязательно победит.

С Днем Победы собравшихся поздравил участник Великой Отечественной войны Сергей Алёхин. Он напомнил о событиях 9 мая 1945 года, когда было объявлено о Победе над фашизмом. «Это было невообразимое чувство, все обнимались и плакали от счастья. День Победы остался в памяти народной. Наш народ непобедим. И наше поколение, которое воюет сейчас на Украине, уничтожает тот же нацизм, который уничтожали и мы», - сказал участник Великой Отечественной войны.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

 

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