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В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»

22 июля 2025 15:59
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Начало юбилейного фестиваля - в 18:00, вход свободный.

25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…» (6+).

 В этом году он будет посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. По традиции его площадкой станет одноименный сквер в границах улиц Самарской, Высоцкого, Галактионовской и Ленинградской. 

Фестиваль проводится администрацией города Самара совместно с региональным общественным фондом «Центр Владимира Высоцкого в Самаре». В программе – стихи и песни поэта в исполнении самарских артистов. 

Начало юбилейного фестиваля - в 18:00, вход свободный.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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