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25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…» (6+).

В этом году он будет посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. По традиции его площадкой станет одноименный сквер в границах улиц Самарской, Высоцкого, Галактионовской и Ленинградской.



Фестиваль проводится администрацией города Самара совместно с региональным общественным фондом «Центр Владимира Высоцкого в Самаре». В программе – стихи и песни поэта в исполнении самарских артистов.



Начало юбилейного фестиваля - в 18:00, вход свободный.

Фото: администрация Самары