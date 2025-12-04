в День Неизвестного Солдата Герой России встретился с самарскими ветеранами

Я нашел ошибку
Главные новости:
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
Герой России, боевой офицер, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами,
Вахта Героев Отечества прошла в СЮИ ФСИН России
Основная задача проекта – помочь ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилое пространство под индивидуальные потребности, тем самым вернув им чувство независимости и удобства в повседневной жизни.
В Самаре реализует программу по созданию адаптированного жилья для ветеранов СВО с инвалидностью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
0.5
EUR 90.59
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В День Неизвестного Солдата Герой России встретился с самарскими ветеранами

188
в День Неизвестного Солдата Герой России встретился с самарскими ветеранами

3 декабря, в День Неизвестного Солдата, когда вся страна склоняет головы в память о тех, кто отдал жизнь за Родину, не вернувшись с поля боя, во Дворце ветеранов Самары состоялось событие особого значения. В рамках патриотической акции «Вахта Героев» и в преддверии Дня Героев Отечества прошла встреча активистов ветеранских организаций области с Героем Российской Федерации, гвардии подполковником ВДВ Александром Черепановым.

Мероприятие с первых минут вышло за рамки формального собрания. Его открыл руководитель Ассоциации ветеранов СВО Денис Михайлин, обратившийся к собравшимся с приветственным словом о ценности памяти, долге перед павшими и силе живого общения поколений защитников Отечества.

Центральным моментом встречи стала торжественная и в то же время душевная церемония награждения. По поручению председателя президиума Самарского областного отделения «Офицеры России» Артура Маливанчука Герой России Александр Черепанов вручил общественные награды — медали «Ветеран боевых действий» участникам второго потока губернаторской программы «Школа героев» Владимиру Харькову и Андрею Растегаеву. Эта награда, полученная из рук человека, совершившего подвиг, приобрела особый вес и стала символом признания их вклада в патриотическую работу.

Владимир Харьков выразил благодарность Герою за высокую оценку. Андрей Растегаев, в свою очередь, поднял одну из ключевых тем современности – вопрос патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Плановый формат «вопрос-ответ» быстро перерос в круглый стол. Генералы, офицеры в отставке, руководители общественных организаций делились своим бесценным опытом, размышляли о вызовах времени и путях передачи традиций служения Отечеству новым поколениям. Звучали не только воспоминания, но и конструктивные предложения по совместной работе.

Завершилось мероприятие общей фотографией на память и единодушным решением: такие прямые, открытые диалоги между Героями, ветеранами разных поколений и активистами крайне важны и своевременны. Они укрепляют связь времен, дают понимание и уверенность.

Александру Черепанову был вручен памятный подарок от самарских ветеранов. Поблагодарив за теплый прием, Герой России пообещал обязательно вернуться в Самару.

Эта встреча в памятный день стала еще одним кирпичиком в фундаменте общего дела. Ассоциация ветеранов СВО, «Офицеры России» и «Боевое Братство» подтвердили готовность и дальше работать плечом к плечу на благо ветеранов, на сохранение исторической правды и на укрепление духа страны.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
214
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
742
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
660
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
574
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
1680
Весь список