Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров​ встретился с Клубом Почетных граждан Самарской области, чтобы обсудить вопросы развития региона.
Дмитрий Азаров оценил вклад Почетных граждан в развитие региона
Дмитрий Азаров вручил награды победителям Всероссийского фестиваля «Душа баяна».
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Творческий коллектив самарской группы "ВМЕСТЕ" посвятил исполнение песни "Я русский" Дню народного единства.
В День народного единства жители Самарской области присоединились к Всероссийской акции "Я русский"
В новом сезоне партнером фигуристки Евгении Медведевой станет Федор Федотов, победитель прошлого сезона «Ледникового периода».
Стало известно, кто заменил Даню Милохина в «Ледниковом периоде»
Отдельно прописано, что на госслужащих, назначаемых президентом РФ, ограничение в 70 лет не распространяется.
Путин подписал закон об увеличении возраста пребывания на госслужбе до 70 лет
В этот день Исторический парк приглашает всех самарцев и гостей города на торжественное празднование юбилея.
7 ноября Исторический парк «Россия – Моя история» в Самаре отметит свой первый юбилей – 5 лет
Глава региона наградил тех, кто своим добросовестным трудом приносит пользу обществу, вносит свой вклад в развитие и обустройство родной самарской земли.
«Горжусь тем, что вместе с вами имею возможность обустраивать родную землю» -  Дмитрий Азаров вручил награды заслуженным жителям региона
В российские Вооруженные силы планировали призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов.
Путин: мобилизовали 318 тысяч человек, потому что количество добровольцев растет
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.1
0.48
EUR 60.61
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
Ночь искусств в Самарском художественном музее приглашает гостей
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В День народного единства жители Самарской области присоединились к Всероссийской акции "Я русский"

4 ноября 2022 18:48
224
Творческий коллектив самарской группы "ВМЕСТЕ" посвятил исполнение песни "Я русский" Дню народного единства.

В День народного единства жители Самарской области присоединились к Всероссийской акции "Я русский".

Творческий коллектив самарской группы "ВМЕСТЕ" посвятил исполнение песни "Я русский" Дню народного единства, причём локация для съемки была выбрана не случайно – это место памяти героев-самарцев – городская площадь с символом авиационной и космической славы Самары, горельефом "Скорбящей Матери-Родине" и Вечным огнем.

По итогам будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения песни совместно с её автором, известным исполнителем Ярославом Дроновым (Шаман).

"Исполнение этой песни для нашего коллектива – это свидетельство нашей общей гражданской сплоченности и единства", – говорят музыканты группы "ВМЕСТЕ", сообщает sovainfo.ru.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров вручил награды победителям Всероссийского фестиваля «Душа баяна».
4 ноября 2022  19:44
Дмитрий Азаров: «Фестиваль «Душа баяна» объединяет людей со всей страны и является символом нашего братства, нашего единства, великой российской культуры»
266
Глава региона наградил тех, кто своим добросовестным трудом приносит пользу обществу, вносит свой вклад в развитие и обустройство родной самарской земли.
4 ноября 2022  15:36
«Горжусь тем, что вместе с вами имею возможность обустраивать родную землю» -  Дмитрий Азаров вручил награды заслуженным жителям региона
797
Появилась программа «Ночи искусств» в Самаре
4 ноября 2022  12:52
Появилась программа «Ночи искусств» в Самаре
274
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем народного единства
4 ноября 2022  10:14
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем народного единства
302
Глава региона, под контролем штаба остается целый ряд задач, которые необходимо решать системно, с участием всех заинтересованных ведомств.
3 ноября 2022  15:46
Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба
905
Весь список