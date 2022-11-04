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В День народного единства жители Самарской области присоединились к Всероссийской акции "Я русский".



Творческий коллектив самарской группы "ВМЕСТЕ" посвятил исполнение песни "Я русский" Дню народного единства, причём локация для съемки была выбрана не случайно – это место памяти героев-самарцев – городская площадь с символом авиационной и космической славы Самары, горельефом "Скорбящей Матери-Родине" и Вечным огнем.



По итогам будет подготовлен видеоролик всероссийского исполнения песни совместно с её автором, известным исполнителем Ярославом Дроновым (Шаман).



"Исполнение этой песни для нашего коллектива – это свидетельство нашей общей гражданской сплоченности и единства", – говорят музыканты группы "ВМЕСТЕ", сообщает sovainfo.ru.