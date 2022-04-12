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В День космонавтики в Самаре привели в порядок сквер Первых космонавтов

12 апреля 2022 18:08
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На территории проведены работы по ворошению оставшихся снежных накоплений, уборке мусора и подметанию.

В 2022 году отмечается очередная 61-я годовщина со дня первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовала ракета с Юрием Гагариным на борту.

Ежегодно в Самаре в честь этой даты проводится «Гагаринский» субботник. В этом году субботник прошел 9 апреля. В нем приняло участие порядка 20 000 самарцев.

Сегодня, 12 апреля, сотрудники Администрации Железнодорожного района при участии волонтеров традиционно навели порядок в знаковом «космическом» пространстве города - сквере Первых космонавтов, который находится на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского. На территории проведены работы по ворошению оставшихся снежных накоплений, уборке мусора и подметанию.

Название «Сквер Первых космонавтов» за территорией закрепилось в 2014 году. В его наименовании увековечена память о шести космонавтах, которые принимали участие в программе «Восток». До и после отправки в космос они находились в Куйбышеве. Сегодня сквер – место притяжения жителей района.

Согласно разработанному дизайн-проекту в сквере Первых космонавтов могут быть благоустроены пешеходные дорожки, установлены опоры освещения вдоль пешеходных улиц, элементы уличной мебели, детская площадка. Также будет проведена санитарная обрезка существующих деревьев, высажены новые кустарники, обустроены цветочные клумбы

Проголосовать за выбранное пространство жители могут с 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru пройдет голосование за объекты благоустройства 2023 года. Чтобы отдать свой голос необходимо пройти авторизацию через Госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. В голосовании участвует 20 общественных пространств по всему городу.

 

Фото:   администрация Самары

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