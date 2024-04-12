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Темой форума в этом году станет создание единой воспитательной среды в семье, образовательных организациях и детских лагерях.
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В День космонавтики Росмолодёжь вместе с Движением Первых запускает Всероссийский форум «iВолга»

12 апреля 2024 15:26
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Темой форума в этом году станет создание единой воспитательной среды в семье, образовательных организациях и детских лагерях.

Движение Первых дало старт регистрации на Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь, который пройдет в Самарской области с 23 по 31 июля. Темой форума в этом году станет создание единой воспитательной среды в семье, образовательных организациях и детских лагерях. В рамках образовательной программы участников ждут 11 тематических смен, а также насыщенная деловая и культурно-развлекательная программы. Принять участие могут все желающие, регистрация продлится до 28 мая.

 Движение даёт каждому ребенку возможность для развития, прокладывает маршрут к познанию себя и реализации своих способностей. Ребята из любой точки России становятся активными участниками масштабных и значимых проектов, школьники и студенты получают социально значимые навыки, которые нужны как в общественной, так и в профессиональной жизни.

«Всероссийский молодёжный форум «iВолга» платформы Росмолодёжь.События станет первым федеральным форумом Движения Первых. В 11 сменах этого года примут участие 2000 детей и наставников из всех регионов России. Школьники и студенты смогут получить уникальные навыки в сфере науки и образования, патриотического воспитания и сохранения исторической памяти, волонтёрства, экологии, культуры, спорта, туризма, медиа и дипломатии. Форум станет важнейшей методической площадкой для развития вожатского и семейного сообществ Первых, а также для взаимодействия с советниками директоров школ по воспитанию и специалистами в сфере работы с молодёжью», — рассказал председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Старт заявочной компании Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События прошел 12 апреля в Многофункциональном молодёжном центре Самарской области.

«Событие проходит в День космонавтики, это особый день для всего мира, и, конечно, особый для жителей Самарской области. Мы по праву считаем себя космической столицей. Это сделанные руками ваших дедушек, ваших родителей космические корабли поднимаются в небо, и мы продолжаем оставаться сильнейшей космической державой в мире. Юрий Гагарин после своего космического полета прибыл именно сюда, тогда еще в город Куйбышев, и первые часы после полета находился здесь. И этот космический характер, конечно, заложен в каждом волжанине, в каждом самарце», - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

В знак старта заявочной кампании почетные гости символически запустили бумажные самолеты.

Принять участие в форуме смогут и ребята, которым сегодня вручили один из первых важных документов в их жизни. 

«Получить паспорт на этой площадке, да еще 12 апреля, это тоже хороший старт в жизни. Главный документ гражданина нашей великой страны, конечно, должен вас мотивировать на то, чтобы получать знания, создавать интересные, важные и полезные проекты для нашей страны. Я искренне вас поздравляю с этим важным событием, и пусть паспорт будет для вас предметом гордости и ответственности», - подчеркнул Александр Фетисов.

В числе обладателей нового документа – семиклассник Андрей Прокудин.

«Я чувствую гордость за то, что являюсь гражданином Российской Федерации, что живу в нашей области, которая является космической столицей. А паспорт даст мне возможность работать и получать карманные деньги. Планирую начать подрабатывать уже этим летом, чтобы быстрее накопить на компьютер», - рассказал Андрей. 

Целеустремленные, талантливые и идейные представители молодого поколения уже скоро смогут попробовать свои силы на «iВолге». Регистрация на форум доступна на сайте ivolgaforum.ru.

Форум соберёт в Самарской области более двух тысяч участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей России. К специальным форматам также присоединятся участники старше 35 лет. Так, форум объединит представителей самых разных поколений на одной площадке. Вместе они смогут выстроить грамотный диалог и обсудить создание единой воспитательной среды для развития и поддержки молодого поколения.

«iВолга — первый форум в России, который пригласил детей в качестве участников. В 2018 году появилась подсмена «Детская академия наук», затем в 2021 году в Форум полноправно была включена смена «Детская iВолга», где впервые на одной площадке собрались дети и наставники со всей России. А в прошлом году мы впервые создали смену и для родителей. Уверена, что вместе с Движением Первых мы создадим ещё больше возможностей для жителей нашей страны. iВолга меняется и мы приглашаем наших будущих участников меняться вместе с ней!» — отметила директор форума Кристина Гнатюк.

В рамках образовательной программы на форуме пройдут 11 тематических смен, каждая из которых поможет участникам разных возрастов проявить себя, получить полезные навыки и реализовать собственную инициативу. Так, активисты от 16 до 23 лет присоединятся к сменам «Первые. Медиа и дипломатия», «Первые. Наука и образование», «Первые. Волонтёрство и экология» и «Первые. Спорт и туризм». А самые юные ребята, которым только исполнилось 14 лет, примут участие в смене «Поколение Первых». На ней они познакомятся с направлениями, ценностями и миссией Движения, станут соавторами крупных проектов.

Экспертные смены будут организованы и для взрослых участников: «Единство смыслов» для специалистов, которые выстраивают работу детских и молодёжных организаций, «Мастера воспитания» для наставников, «Родные - Любимые» для родителей участников Движения, «Вожатые Первых» для событийных вожатых. При этом представители разных поколений объединятся на тематических сменах «Первые. Патриотизм и историческая память» и «Первые. Культура и искусство», что наглядно покажет важность соавторства взрослых и детей. 

Во время форума каждый получит возможность проявить себя и создать свой собственный проект. Например, участники смогут предложить свою инициативу, получить поддержку от экспертов и выиграть грант от Росмолодёжь.Гранты. Также активисты смогут присоединиться к команде единомышленников и вместе со специалистами организовать событие в рамках образовательного направления «Время созидания».

Помимо образовательной программы на форуме организуют деловую, полезную и культурно-досуговую программы. Каждый день будет тематическим и соответствовать основным ценностям Движения: дружба, любовь к Родине, добро и справедливость, мечта, взаимопомощь, крепкая семья и другим. Форум «iВолга» станет одним из ключевых событий «Года Семьи»: на территории будет работать павильон с интерактивной выставкой, посвящённой семейным ценностям и династиям, а также пройдут встречи с федеральными экспертами в области детско-родительских отношений.

Напомним, форум появился в 2013 году по поручению Президента России Владимира Путина. Масштабное событие проводится при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Площадка постоянно меняется и развивается: появляются новые направления и форматы, но одно остается неизменным — стремление создать среду для развития молодёжи, независимо от возраста.

 

Фото предоставлено пресс-службой Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга» 

Теги: Самара

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