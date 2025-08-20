В День флага в Самаре расскажут, как стать волонтёром Международного форума «Россия — спортивная держава»

190

22 августа в Самаре на площади им. В.В. Куйбышева на фестивале «Русское лето.ZаРоссию» будет работать волонтёрский информационный стенд Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». На стенде гости смогут узнать всё о волонтёрской программе форума, а также принять участие в розыгрыше призов. Чтобы стать волонтёром, необходимо подать заявку до 15 сентября 2025 года по ссылке https://dobro.ru/event/11244427.

Волонтёрский стенд 22 августа будет работать с 16.00 до 20.00.

На стенде можно будет подробнее узнать о волонтёрской программе форума, функциональных направлениях, этапах отбора и возможностях, которые открываются для волонтёров форума. Также на стойке можно будет принять участие в розыгрыше призов, который будет проводиться в социальных сетях. Для этого необходимо будет сделать фотографию у стенда, выложить историю в социальную сеть Вконтакте и поставить хештег #ВолонтёрыРСД2025. А уже вечером 22 августа в группе Ресурсного центра добровольчества Самарской области (https://vk.com/volsamara?from=groups) с помощью рандомайзера будут определены 3 победителя, которые получат ценные призы.

Напомним, волонтёрами форума могут стать граждане России от 18 лет (молодые люди от 16 лет — для направления «Волонтёры города-организатора»), а также иностранные граждане с опытом добровольческой деятельности. Они будут помогать по 15 ключевым направлениям: сопровождение делегаций, координация деловой, спортивной и культурной программы, аккредитация, помощь СМИ, транспортная логистика, организация питания, контроль доступа и другие важные функции. Основные площадки форума – стадион «Солидарность Самара Арена» и Дворец спорта имени Владимира Высоцкого, а также спортивные и деловые объекты

г. Самары и г. Тольятти.

Каждому волонтёру будет предоставлена фирменная экипировка, страхование здоровья, верифицированные часы на Добро.рф, зачет учебной или производственной практики (по согласованию с образовательной организацией). Кроме того, участие в программе – это возможность попрактиковать общение на иностранных языках, улучшить навыки коммуникации и работы в команде, получить опыт организации международных мероприятий. Всё это станет хорошим дополнением к резюме и поможет в будущем профессиональном развитии.

Процедура отбора включает подачу заявки на платформе Добро.рф, собеседование с рекрутерами и обязательное обучение: ориентационные тренинги, краеведческие модули и функциональную подготовку

по выбранному направлению. Участие в программе – это возможность внести свой вклад в проведение масштабного международного события и приобрести ценный опыт, навыки командной работы и новые знакомства.

XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. Заявочная кампания по набору волонтёров продлится

до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке: https://dobro.ru/event/11244427.

Фото: департамент молодежной политики Самарской области