12 сентября 2025 года, в День дружбы народов Самарской области, пройдет «Фестиваль национальных свадеб». Мероприятие призвано поддержать институт семьи и национальные традиции, укрепить традиционные семейные ценности, а также сблизить поколения и продемонстрировать культурное единство народов региона. В Год защитника Отечества особое внимание уделяется роли традиционных ценностей в консолидации общества.

Гости мероприятия узнают о свадебных обычаях различных народов, прикоснутся к истории национальных семей Самарской области и передачи традиций от старшего поколения к младшему. В рамках Фестиваля пройдут торжественные государственные регистрации заключения брака и чествование семей, проживших в зарегистрированном браке более 20 лет.

Дата и время проведения: 12.09.2025, 11:00-14:30

Место проведения: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 238 (Дворец бракосочетания городского округа Самара)

Фото: Комитет записи актов гражданского состояния Самарской области