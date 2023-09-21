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В честь Дня Машиностроителя самарское спортивно-беговое сообщество "Отцы" проведет «Цех забег»

21 сентября 2023 18:28
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Цель и основная миссия забега - это популяризация спорта и здорового образа жизни среди профессий машиностроителей.

Спортивно-беговое сообщество "Отцы" и производственные единомышленники из ГК Цех организовывают "ЦЕХ ЗАБЕГ" в честь праздника - День Машиностроителя.

Забег состоится 24 сентября, начало мероприятия в 9:00, на территории лыжной базы Чайка (нижняя поляна, заезд с ул. Дубравная), продолжительность 2-2,5 часа 

Цель и основная миссия забега - это популяризация спорта и здорового образа жизни среди профессий машиностроителей и людей работающих на производственных предприятиях нашего города, а в последующем со всей области. 

Мероприятие поддержали многие предприятия региона, а также молодое поколение подрастающих специалистов: в забеге примут участие Машиностроительный и Металлургический колледжи.

Для участия в забеге уже зарегистрировалось 170 человек, из них 16 корпоративных команд. 

Напомним, в Самарской области с 2017 года отмечается День отца. В 2021 году этот праздник стал всероссийским. Беговой клуб «Отцы» - это спортивное объединение семейных людей, легких на подъем, которые вместо просмотра телевизора вечером предпочтут занятия активными видами спорта.

Сегодня в сообществе «Отцы» состоит уже больше 70 участников, причём активно проявляют себя не только родители, но и дети.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: «Я рад, что такой клуб у нас теперь есть, спасибо вам. Надеюсь, что День отца, установленный Президентом, будет способствовать тому, что все больше отцов будут ответственно относиться к своими детям, чтобы они стали здоровыми и успешными людьми, будут настоящим примером для подрастающего поколения».

 

Фото:   ru.freepik.com

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