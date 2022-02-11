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В честь 120-летия со дня рождения Любови Орловой подготовили спецпрограмму на ВДНХ

11 февраля 2022 20:59
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В выходные состоятся онлайн-лекция, встреча с историком, а также интерактивная лекция.

Специальную программу в честь 120-летия со дня рождения народной артистки СССР Любови Орловой подготовили на ВДНХ. Мероприятия пройдут 12 и 13 февраля, рассказал ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

"Сегодня, 11 февраля, исполняется 120 лет со дня рождения звезды советского кино, народной артистки СССР Любови Орловой. Ее творчество связано с ВДНХ. Одной из знаковых была главная роль в фильме "Светлый путь", в которой можно увидеть довоенную выставку. В эти выходные ВДНХ приглашает всех поклонников актрисы, а также всех желающих отметить памятную дату", - сказал Жестков.

Так, например, 12 февраля в 15:00 состоится онлайн-лекция (на платформе Zoom) киноведа, помощника ректора и преподавателя кафедры киноведения ВГИКа, шеф-редактора киностудии "Марс Медиа Энтертейнмент" Андрея Апостолова "Героини Любови Орловой: голливудский миф сталинского кино". Он расскажет, почему картины 30-40-х годов прошлого века так сильно отличаются от раннего советского кинематографа, какие жанры были самыми востребованными в эти годы и каков был облик положительного героя эпохи, что из себя представлял "Советский Голливуд" и какую роль в нем играла Любовь Орлова. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

"В этот же день в 16:00 в Музее кино пройдет встреча с историком, исследователем ВДНХ Павлом Нефедовым "Любовь Орлова и ВДНХ - идеальный образ. Как формировался образ идеального настоящего в кинематографе 1930-х гг.". Участники обсудят образ выставки в советском кинематографе и более подробно поговорят о фильме "Светлый путь". После встречи состоится показ фильма. Мероприятие проводится совместно с ВДНХ", - сказал он.

 

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