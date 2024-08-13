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Предложить свою идею по социально-экономическому развитию региона на ближайшие пять лет может каждый неравнодушный житель.
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В Чапаевске прошла стратегическая сессия «Цифровая трансформация общества. Эффективное государственное управление»

13 августа 2024 17:24
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Предложить свою идею по социально-экономическому развитию региона на ближайшие пять лет может каждый неравнодушный житель.

Сегодня, 13 августа, в ДК им. В.А. Чапаева г.о Чапаевск прошла стратегическая сессия «Цифровая трансформация общества. Эффективное государственное управление». 

Мероприятие продолжило серию выездных стратегических сессий, которые проводятся по поручению Главы региона Вячеслава Федорищева для обсуждения с жителями основных направлений развития Самарской области и сбора предложений в проект программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы.

Организатором стратегической сессии выступил департамент информационных технологий и связи Самарской области. Участие приняли представители телекоммуникационных компаний, Правительства Самарской области, администрации г.о. Чапаевск и представители органов местного самоуправления. В ходе сессии были затронуты вопросы, связанные с цифровой трансформацией в Самарской области.

О повышении доступности мобильной связи, уровня «цифровой зрелости» региона, внедрении искусственного интеллекта рассказал врио заместителя председателя Правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. Также он подчеркнул актуальность цифровой трансформации госуслуг: «В настоящее время перед нами стоит задача – получение услуги в течение нескольких секунд. Быстрота и проактивный режим – это то, над чем работает Минцифры и Правительство РФ. К 2030 году планируется сделать модель оказания госуслуг максимально простой для населения».

В завершение выступления спикер напомнил о старте Всероссийского голосования за подключение к мобильному Интернету населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек, которые будут обеспечены покрытием сотовой связи стандартов 2G/4G в 2025 году. Проголосовать можно на портале «Госуслуги» – на странице сервиса для голосования: https://www.gosuslugi.ru/inet или по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр. 2.

Глава г.о Чапаевск Александр Кузнецов в продолжение темы получения государственных услуг в электронном формате отметил, что страх – один из психологических барьеров, возникающих у жителей при обращении на портал ЕПГУ.

«Динамика оказания услуг государством и муниципалитетами за последние 5-10 лет  свидетельствует о повышении скорости и качества получения результата. Тем не менее, пока количество услуг, которые могут быть адаптированы к населению, остается значительным. Мы должны помогать нашим жителям», – добавил глава города.

Николай Назаров, начальник управления проектирования и эксплуатации информационных систем и ресурсов ГБУ СО «Цифровой регион», подведомственного Департаменту информационных технологий и связи Самарской области, рассказал об удобстве получения  государственных и муниципальных услуг в электронной форме на территории Самарской области. По его мнению, простое взаимодействие с государственными органами – одна из составляющих комфортной среды для жизни, реализации потенциала знаний и навыков, гарантии безопасности в повседневном существовании и бизнесе, в новой информационной реальности.

Модератором сессии выступил Павел Корчагин, суперфиналист конкурса «Лидеры России». Он поделился опытом цифровой трансформации в г. Москве. В частности, было презентовано московское решение «Цифровой двойник» – уникальная платформа, которая помогает планировать строительство жилых, промышленных и социальных объектов и следить за тем, как реализуются значимые городские проекты. Фотограмметрическая модель дополняется аналитическими слоями с массивами данных обо всех сферах жизни столицы, которые обновляются в режиме реального времени. В завершение выступления спикер подчеркнул, что миссия любой цифровой трансформации – повышение качества жизни каждого человека, прозрачность работы государственных структур и простота и удобство получения услуг, оказываемых всеми государственными, региональными и муниципальными структурами.

По итогам сессии участники определили дальнейшее направление совместной работы – совершенствование и упрощение процедуры оказания государственных и муниципальных услуг населению в части повышения качества и скорости.

Разрабатываемая программа социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы будет учитывать приоритеты развития страны, обозначенные Президентом России Владимиром Путиным, и охватит ключевые сферы экономики региона. Это сохранение населения, повышение благополучия людей, создание условий для развития и реализации потенциала каждого человека, создание комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие, развитие бизнес-среды, технологическое лидерство, развитие туризма и гостеприимства, цифровая трансформация общества и др.

Предложить свою идею по социально-экономическому развитию региона на ближайшие пять лет может каждый неравнодушный житель – сбор предложений осуществляется на сайте https://program.samregion.ru. Каждая идея будет рассмотрена и учтена при формировании итоговой программы развития региона на ближайшие 5 лет.

 

Фото: Департамент информационных технологий и связи СО

Теги: Самара

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