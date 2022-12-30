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В Борской ЦРБ эффективно применяют возможности ультразвуковой диагностики

30 декабря 2022 19:33
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Поставка нового современного оборудования позволила расширить охват жителей Борского района диагностическими исследованиями.

В Борской центральной районной больнице предотвращают развитие грозных патологий сердца и сосудов, эффективно применяя возможности ультразвуковой диагностики. Специалисты работают на оборудовании, приобретенном в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

По словам врача ультразвуковой диагностики Елены Подпориной, поставка нового современного оборудования позволила расширить охват жителей Борского района диагностическими исследованиями.

 «Это универсальная система ультразвуковой визуализации с расширенным набором датчиков для исследований органов сердечно-сосудистой системы, — рассказала Елена Алексеевна. — Несмотря на многообразие функций, он очень удобен в работе. Программы автоматических измерений повышают точность диагностики и уменьшают время, которое затрачивается на исследование. Нам удалось увеличить пропускную способность кабинета, а также расширить охват населения диагностикой почти на 30% по сравнению с прошлым годом».

Обследование на аппарате прошли более 3500 пациентов. Увеличилась и выявляемость патологий, большую часть которых составляют стенозы брахиоцефального ствола и артерий нижних конечностей.

 «Выявление таких заболеваний на ранних стадиях развития в большинстве случаев гарантирует полное выздоровление при условии грамотной терапии. Наш кабинет ультразвуковой диагностики оборудован всем необходимым для комфортного обследования пациентов в соответствии с современными стандартами оснащения», — отметил главный врач Борской центральной районной больницы Николай Пастухов.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием. В этом году в медучреждения региона поступило около 2000 единиц техники.

 

Фото:   минздрав СО

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