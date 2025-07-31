В Большечерниговском районе полицейские провели профилактические мероприятия в детских лагерях дневного пребывания

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Сотрудники ОМВД России по Большечерниговскому району провели профилактические мероприятия в детских лагерях дневного пребывания.

Инспектор ГИБДД Нурехан Гумаров рассказал детям о правилах дорожного движения, подчеркнув важность использования защитной экипировки при езде на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности. Особое внимание уделили необходимости спешиваться при переходе дороги и использованию светоотражающих элементов.

Старший инспектор ПДН Анастасия Алянгинова напомнила ребятам о правилах безопасности на воде, в лесу и пожарной безопасности.

В завершение встречи полицейские пожелали детям безопасных каникул, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО