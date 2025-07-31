Я нашел ошибку
Главные новости:
На эти цели из бюджетов разного уровня выделено более 300 млн рублей. 
В Самаре стартует благоустройство 55 территорий 
Оперуполномоченные доставили злоумышленника в СК РФ.
В Самаре полицейские задержали жителя соседнего региона, подозреваемого в  нападении на 17-летнюю девушку
На выставке можно будет узнать о роли велосипеда в развитии общества и увидеть уникальные модели из коллекции Политехнического музея.
В самарском Музее Модерна откроется выставка, посвященная истории велосипедного спорта
Проект «Моя карьера с «Единой Россией» ориентирован, в том числе, на молодых специалистов и старшеклассников, выбирающих профессию.
Профориентация в действии: как знакомство с предприятиями меняет будущее молодёжи
Андрей Орлов высоко оценил роль профсоюзной организации в деятельности медицинских учреждений региона.
Самарский Профсоюз работников здравоохранения подвёл итоги первого полугодия
В завершение встречи полицейские пожелали детям безопасных каникул.
В Большечерниговском районе полицейские провели профилактические мероприятия в детских лагерях дневного пребывания
Путин подписал закон о новых пошлинах для водителей
Путин подписал закон о новых пошлинах для водителей
Продукты, содержащие трансжиры, могут способствовать накоплению жира в печени, развитию воспаления, повреждению здоровых клеток печени, формированию стеатогепатита.
Главный диетолог региона рассказала, о негативных факторах, влияющих на функции печени
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.83
-0.39
EUR 94.95
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
День железнодорожника для детей проведут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Большечерниговском районе полицейские провели профилактические мероприятия в детских лагерях дневного пребывания

31 июля 2025 17:11
215
В завершение встречи полицейские пожелали детям безопасных каникул.

Сотрудники ОМВД России по Большечерниговскому району провели профилактические мероприятия в детских лагерях дневного пребывания.

Инспектор ГИБДД Нурехан Гумаров рассказал детям о правилах дорожного движения, подчеркнув важность использования защитной экипировки при езде на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности. Особое внимание уделили необходимости спешиваться при переходе дороги и использованию светоотражающих элементов.

Старший инспектор ПДН Анастасия Алянгинова напомнила ребятам о правилах безопасности на воде, в лесу и пожарной безопасности.

В завершение встречи полицейские пожелали детям безопасных каникул, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В программе рабочей поездки – посещение промышленных предприятий города-побратима, а также социальных и инфраструктурных объектов, на которых ремонтные и восстановительные работы проводятся силами самарских специалистов.
31 июля 2025  14:35
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом прибыл в ДНР
169
Новые арт-объекты появляются на пешеходной улице Самары
31 июля 2025  12:39
Новые арт-объекты появляются на пешеходной улице Самары
176
Ход реконструкции теплосетей проверили главы районов Самары
31 июля 2025  11:39
Ход реконструкции теплосетей проверили главы районов Самары
224
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
31 июля 2025  09:37
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
214
Глава региона напомнил, что у Самарской области богатый опыт взаимодействия с провинциями Китая, заключено 8 соглашений о сотрудничестве.
30 июля 2025  20:51
Вячеслав Федорищев встретился с Генеральным Консулом КНР
419
Весь список