В Богатовском районе выявлены нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних

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Прокуратурой Богатовского района проведена проверка исполнения требований трудового законодательства администрацией сельского поселения Богатое.

Установлено, что в июне – июле 2024 года между органом местного самоуправления и несовершеннолетними в возрасте от 14 до 17 лет заключено 16 срочных трудовых договоров на выполнение работ по благоустройству населенных пунктов. В настоящее время трудовые отношения завершены.

Прокурорской проверкой выявлено, что обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с работниками работодателем не исполнена.

Нарушения выразились в отсутствии описания условий труда на рабочем месте в соответствии со специальной оценкой условий труда, отсутствии сведений о проведении инструктажа по охране труда на рабочем месте, ознакомления с должностными инструкциями.

По результатам проверки главе сельского поселения внесено представление об устранении нарушений закона, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.