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В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг

21 марта 2022 17:39
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Сотрудники учреждений используют эти книги для организации читательских конференций, тематических вечеров.

Благотворительное мероприятие под девизом «Каждому осужденному – книгу!» организовано председателем Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павлом Покровским. Павел Александрович также является членом Общественной палаты Российской Федерации, председателем правления Самарской городской библиотечной организации.

С 2013 года он возглавляет Общественный совет УИС региона. За эти годы он организовал передачу в библиотеки колоний, следственных изоляторов и комнат свиданий с осужденными тысячи книг. Это произведения российских и зарубежных авторов, научно-техническая литература.

Сотрудники учреждений используют эти книги для организации читательских конференций, тематических вечеров. Некоторые из произведений становятся основой для постановок спектаклей самодеятельных артистов в ИК-15, где содержатся осужденные-женщины, и кукольных постановок для ребят из Дома ребенка при этом исправительном учреждении.

Свою благотворительную деятельность по пополнению нижных фондов библиотек исправительных учреждений Павел Покровский намерен продолжать и делиться, передает пресс-служба УФСИН России поСамарской области.

 

Фото:  пресс-служба УФСИН России поСамарской области

 

Теги: Мероприятия

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