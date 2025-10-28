В библиотеках Самары открылись выставки книг о спорте

150

С 5 по 7 ноября Самара будет принимать международный форум «Россия — спортивная держава». Это масштабное событие, объединяющее спортивное сообщество, на котором обсудят вопросы развития спортивной инфраструктуры, популяризации здорового образа жизни, повышения доступности занятий спортом.



В преддверии форума в библиотеках Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы открылись выставки книг, посвящённых спорту.



Читателям доступны как художественные, так и научные, и аналитические издания. Выставки будут работать до 8 ноября включительно (12+), сообщает пресс-служба "Агентства социокультурных технологий".

Фото предоставлено пресс-службой "Агентства социокультурных технологий"