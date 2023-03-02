В Безенчукском районе может появиться памятник актеру Николаю Михееву

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Народный артист СССР Николай Михеев провел последние годы своей жизни в поселке Екатериновка. Актер театра и кино принимал участие в десятках спектаклей и фильмов. Наиболее известная роль Михеева в кино — Демьян Инютин в телесериале Вечный зов (1973).

«Жители Екатериновки помнят и любят своего знаменитого односельчанина. И на последней встрече с людьми поступила инициатива установить памятник актеру в селе. Мы поддержим эту инициативу и будем рады, если кто-то тоже в этом пожелает поучаствовать», - рассказал глава Безенчукского муниципального района Владимир Аникин в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области.

Жители села Новомихайловка просят обновить памятник участникам Великой Отечественной войны, придать ему более современный вид. Сейчас, по словам главы района, монумент находится в хорошем состоянии, за ним ухаживают, подкрашивают, на территории вокруг поддерживается порядок. Но жителям понравился памятник летчикам-инструкторам в селе Песочное, они вышли с предложением и в своем селе установить более современный красивый памятник участникам ВОВ.

«Хорошая инициатива, мы будем ее поддерживать, - сказал Владимир Аникин. - Чтобы осуществить задумку, есть возможность участвовать в губернаторском проекте «СОдействие». Для этого нужно создать эскиз будущего памятника. Мы в этом готовы помогать жителям со своей стороны. Поможем оформить заявку и подать ее».

Большая работа по восстановлению, а в некоторых населенных пунктах и возведению памятников прошла в Безенчукском районе в период с 2019 по 2021 год, когда была юбилейная дата Победы. На это были использованы средства государственных программ, местного бюджета и внебюджетных источников.

Фото: ЦУР СО