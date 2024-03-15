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В Автозаводском районе Тольятти прошло профилактическое мероприятие "Родительский патруль"

15 марта 2024 17:15
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Особое внимание полицейские уделяли использованию световозвращающих элементов на верхней одежде не только у детей, но и у взрослых.

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти совместно с представителями родительской общественности МБУ «Школы № 74» провели профилактическое мероприятие "Родительский патруль" в Автозаводском районе.

Родители проводили с гуляющими на улице детьми беседы с разъяснением основных правил для пешеходов, а с взрослыми участниками дорожного движения о необходимости обучения маленьких пешеходов и пассажиров правилам дорожной безопасности.

Риск при нарушении правил дорожного движения очень велик и может стоить не только здоровья, но и жизни. Вот почему их нужно неукоснительно соблюдать.

Особое внимание полицейские уделяли использованию световозвращающих элементов на верхней одежде не только у детей, но и у взрослых. Несовершеннолетним и их родителям были подарены световозвращающие наклейки, которые обезопасят их на дороге. Раздавая световозвращатели, сотрудники полиции объясняли, где и как их разместить на верхней одежде, чтобы быть заметным пешеходом в темное время суток.

В процессе игры, дети могут не дооценить опасность катания с горок, которые вблизи проезжей части и вылететь на средстве катания на дорогу, тем самым попав под колеса автомобиля. Родителям следует провести беседу с детьми, прежде чем они пойдут кататься на зимних приспособлениях.

Госавтоинспекция рекомендует не оставлять малолетних детей во дворе на прогулке без просмотра, особенно вблизи проезжей части, сообщает пресс-служба ГИБДД СО.

 

Фото:   ГИБДД СО

Теги: ГИБДД Тольятти

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