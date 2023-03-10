В Алексеевском районе школьники своими руками делают армейский душ для бойцов СВО

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В Алексеевском районе школьники своими руками делают окопные свечи, карманные костры для бойцов, защищающих честь Родины в зоне специальной военной операции. Одна из последних новинок – армейский душ.

Сухой душ компактный, удобный и незаменимый в полевых условиях. Процесс изготовления максимально прост. Салфетку из дорнита пропитывают специальным гелем, помещают в герметичный пакет вместе с одноразовым полотенцем и инструкцией. И все готово к применению. Первая партия в тысячу комплектов уже готова к транспортировке.



Всего жителями Алексеевского района в зону СВО отправлено уже свыше 800 окопных свечей, а местные мастерицы связали около 1,5 тысячи пар носков. Одновременно с этим в пунктах продолжается сбор гуманитарной помощи, сообщает sovainfo.ru.

Фото: скриншот видео