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В Алексеевском районе школьники своими руками делают армейский душ для бойцов СВО

10 марта 2023 18:43
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Сухой душ компактный, удобный и незаменимый в полевых условиях. Процесс изготовления максимально прост.

В Алексеевском районе школьники своими руками делают окопные свечи, карманные костры для бойцов, защищающих честь Родины в зоне специальной военной операции. Одна из последних новинок – армейский душ.

Сухой душ компактный, удобный и незаменимый в полевых условиях. Процесс изготовления максимально прост. Салфетку из дорнита пропитывают специальным гелем, помещают в герметичный пакет вместе с одноразовым полотенцем и инструкцией. И все готово к применению. Первая партия в тысячу комплектов уже готова к транспортировке.

Всего жителями Алексеевского района в зону СВО отправлено уже свыше 800 окопных свечей, а местные мастерицы связали около 1,5 тысячи пар носков. Одновременно с этим в пунктах продолжается сбор гуманитарной помощи, сообщает sovainfo.ru

 

Фото:   скриншот видео

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