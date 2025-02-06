В Администрации Советского района прошел консультационный день для военнослужащих и их семей

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5 февраля в Администрации Советского района Самары состоялся традиционный консультационный день для участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводился при участии межрегионального объединения «Вечная память героям» и Совета ветеранов СВО. Напомним, что организация создана по инициативе главы Самары Ивана Носкова в ноябре прошлого года.



«На таких консультации приходят не только члены семей действующих участников боевых действий, демобилизованных, но родственники, близкие погибших героев. Наша общая задача – поддержать этих людей, донести, что они не одни, не остались наедине со своим горем. В нашем объединении состоят такие же семьи, все друг друга понимают, каждому помогаем. Уверена, что эта работа необходима. Все родственники являются носителями исторической памяти. Могут из первых уст рассказать о событиях, подвиге сына, мужа, отца. Приглашаем вступить к нам, участвовать в мероприятиях различных. Помимо этого, оказываем и юридическую поддержку. Часто обращаются к нам по поводу оформления документов. Потому что это бывает сложно, у членов семей не четкого алгоритма, чтобы получить положенные выплаты, льготы, пособия и тд. Постоянно изменения происходят и за всем нужно следить», - отметила региональный председатель общественной организации «Вечная Память Героям», член Совета ветеранов СВО Марина Сорокина.



Подобные встречи проходят раз в квартал, на них помогают решать разные вопросы: от юридических до проблем с трудоустройством.



«В нашем районе в ноябре 2023 года был создан клуб семей военнослужащих – «СВОи». Каждую среду мы проводим мероприятия, одно из которых – консультационный день. Мы приглашаем специалистов разных учреждений из Советского района, чтобы они помогали нашим семьям участников СВО. Прийти и задать вопрос может любой желающий, записываться заранее не нужно», - рассказала заместитель главы Советского района Анна Кривощекова.



Консультации проводятся индивидуально. В большом конференц-зале принимают сразу все специалисты. В последний раз были приглашены представители прокуратуры Советского района, фонда «Защитники Отечества», «Центра обеспечения мер социальной поддержки населения», «Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа», соцзащиты, медицинских учреждений, сотрудники военного комиссариата, Социального фонда России, Центра занятости населения, Государственного юридического бюро.



Одна из обратившихся в этот день – супруга мобилизованного участника специальной военной операции Надежда Старцева. Ранее у нее возник вопрос по выплатам мужу. Специалисты посоветовали обратиться в прокуратуру: «Мужа мобилизовали в 2022 году. После участия в боевых действиях он был комиссован – у нас многодетная семья, трое детей, поэтому в части приняли решения вернуть супруга домой. Возникла проблема с выплатами, я обратилась к своему социальному куратору. Она посоветовала прийти в консультационный день в администрацию Советского района. Сейчас мне уже помогли – заявление написано. Будем ждать результата», - поделилась Надежда.



Получить консультацию специалиста сможет любая семья участника СВО Советского района Самары. Связаться с профильным отделом можно по телефонам - 8 (846) 262-46-09, 8 (846) 262-28-72. Совет ветеранов специальной военной операции так же проводит консультации для военнослужащих и их семей. В объединении работает юрист Олеся Брячнева. Она проводит прием каждый вторник (с 10:00 до 12:00) и четверг (с 14:00 до 16:00) в Самарском Дворце ветеранов по адресу на ул. Мориса Тореза, д.103а. Записаться можно по телефону 8 (846) 261 49 22.



Также отметим, что вернувшиеся военнослужащие, члены погибших участников спецоперации могут стать часть Совета ветеранов СВО. Организация принимает заявки на почту: svoiryadomsamara@ya.ru; а также по телефону 8 (846) 261-39-21.

Фото: администрация Самары