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В 35% компаний Самары есть сотрудники на удаленке

13 июня 2024 13:36
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В 35% компаний Самары есть сотрудники на удаленке

В 35% компаний есть сотрудники, которые трудятся удаленно, работающие из-за рубежа — лишь в 6% предприятий и организаций. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

В Самаре в каждой третьей компании (35%) есть сотрудники, которые работают удаленно.

Предприятия и организации из регионов чаще нанимают сотрудников на удаленную работу, чем компании Москвы и Санкт-Петербурга (34, 30 и 28% соответственно).

Впрочем, доля сотрудников, работающих дистанционно, совсем небольшая. В 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего на удаленке оставляют айтишников, менеджеров по продажам и сотрудников финансовых отделов.

Сегодня персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, есть только в 6% компаний города.

Время проведения: 14 мая — 7 июня 2024 года

Теги: Опрос

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