Главные новости:
Право на получение выплат появится у женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет.
В 2026 году почти 706 тыс. россиян смогут единоразово получить пенсионные накопления
Причина - производственная необходимость.
4 и 5 октября "Ласточки" заменят обычными электричками
Показ станет первым шагом к созданию в регионе интегрированной модельной школы и агентства, где люди с ОВЗ смогут получить профессию и возможность реализовать себя.
3 октября в Самаре состоится благотворительный показ «Мода без границ»
Выставка призвана не только рассказать самарцам об историях, знакомых с детства, но и раскрыть всю глубину и многогранность сказочного жанра.
СОУНБ приглашает в путешествие по миру сказок
2 октября вступило в силу постановление Правительства «О переносе выходных дней в 2026 году».
В 2026 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней
Важно отличить дислексию от педагогической запущенности или временных задержек развития речи.
Нейропсихолог рассказала о способах распознавания дислексии
Они проходят со 2 по 5 октября в рамках федеральной программы «Большие гастроли» на сцене театра для детей и молодежи «Мастерская».
Пресс-конференция, посвященная гастролям Крымского государственного ТЮЗа, прошла в Самаре
Это знаковый юбилей для всех руководителей и педагогов, кто сегодня передает свои знания и опыт, формируя будущее нашей губернии, будущее нашей страны.
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию системы среднего профессионального образования
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В 2026 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней

2 октября 2025 20:32
132
2 октября вступило в силу постановление Правительства «О переносе выходных дней в 2026 году».

В 2026 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. То есть россияне будут работать в два раза больше, чем отдыхать. Самые продолжительные каникулы — новогодние, они составят 12 дней — с 31 декабря по 11 января. 2 октября вступило в силу постановление Правительства «О переносе выходных дней в 2026 году», пишет «Парламентская газета».

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году. Решение о переносе выходных дней, выпадающих на праздники, кабмин принимает ежегодно.

«В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Таким образом, новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

В 2026 году россияне будут отдыхать 26 дней, приходящихся на праздники. Если, согласно норме Трудового кодекса, нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он автоматически переносится на следующий после праздничного рабочий день. Помимо 3 и 4 января, на выходные выпадают 8 Марта и 9 Мая, соответственно, 9 марта и 11 мая будут нерабочими.

Согласно производственному календарю, в 2026 году россияне будут отдыхать:

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней);
с 21 по 23 февраля (3 дня);
с 7 по 9 марта (3 дня);
с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);
с 12 по 14 июня (3 дня);
4 ноября
31 декабря

Всего в следующем году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. При этом несколько предпраздничных дней будут сокращенными. Уйти с работы на час раньше разрешается 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Россия

