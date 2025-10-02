132

В 2026 году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. То есть россияне будут работать в два раза больше, чем отдыхать. Самые продолжительные каникулы — новогодние, они составят 12 дней — с 31 декабря по 11 января. 2 октября вступило в силу постановление Правительства «О переносе выходных дней в 2026 году», пишет «Парламентская газета».

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году. Решение о переносе выходных дней, выпадающих на праздники, кабмин принимает ежегодно.

«В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Таким образом, новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

В 2026 году россияне будут отдыхать 26 дней, приходящихся на праздники. Если, согласно норме Трудового кодекса, нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он автоматически переносится на следующий после праздничного рабочий день. Помимо 3 и 4 января, на выходные выпадают 8 Марта и 9 Мая, соответственно, 9 марта и 11 мая будут нерабочими.

Согласно производственному календарю, в 2026 году россияне будут отдыхать:

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней);

с 21 по 23 февраля (3 дня);

с 7 по 9 марта (3 дня);

с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);

с 12 по 14 июня (3 дня);

4 ноября

31 декабря

Всего в следующем году ожидается 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. При этом несколько предпраздничных дней будут сокращенными. Уйти с работы на час раньше разрешается 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября.

Фото: pxhere.com