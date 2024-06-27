В 2025 году забронировать путевку ребенку в летний лагерь можно будет на Региональном портале госуслуг

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Процесс бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря будет доработан в соответствии с современными требованиями. Планируется, что в следующем году забронировать льготные путевки можно будет на региональном портале государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Ожидается, что на РПГУ будет обеспечен полный цикл получения услуги в электронном виде.



Одним из национальных приоритетов Российской Федерации является развитие сферы детского отдыха и оздоровления, что соответствует задачам национального проекта «Демография». Спрос на эту услугу ежегодно растет, в связи с чем требуется полная оптимизация процесса получения льготных путевок без личного посещения подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области учреждений.



C 2011 года бронирование путевок в летние лагеря проходит на Социальном портале Suprema63.ru. Ежегодно через портал бронируется более 10 тыс. путевок. Так, в 2023 году в первый день бронирования льготных путевок портал посетило более 30 тысяч человек. Однако существующих мощностей недостаточно.



«Опыт 2023 и 2024 годов показал острую необходимость совершенствования системы бронирования путевок в детский лагерь. Интерес самарцев растет из года в год. Поэтому вектор работы выбран на улучшение сервиса, оперативность, цифровизацию и удобство для наших земляков», - отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.



Кроме того, на региональном портале государственных и муниципальных услуг будет предусмотрена возможность онлайн оплаты части стоимости путевки, что позволит исключить необходимость личного посещения различных госорганизаций.

Напомним, что в реестре организаций отдыха и оздоровления детей Самарской области состоит 752 организации, на базе которых оздоровление получают ежегодно около 120 тысяч детей.