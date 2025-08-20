Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
В 2025 году в регионе будут компенсированы затраты на обучение в вузах для участников СВО

20 августа 2025 10:49
167
Компенсация будет предоставляться министерством науки и высшего образования Самарской области в пределах бюджетных лимитов.

Постановлением Правительства Самарской области утверждено Положение о предоставлении меры социальной поддержки в виде компенсации затрат на получение высшего образования.

Мера поддержки предназначена для участников специальной военной операции и вдов участников СВО, которые обучаются по программам высшего образования в государственных образовательных организациях или их филиалах, расположенных на территории Самарской области.

Компенсация будет предоставляться министерством науки и высшего образования Самарской области в пределах бюджетных лимитов. Размер компенсации определяется на основе затрат по оплате стоимости обучения, подтверждённых соответствующими документами.

«Правительство Самарской области планомерно работает над созданием условий, необходимых для реализации потенциала участников специальной военной операции. Серьёзность их намерений мы дополним актуальными знаниями и современными подходами в рамках получения высшего образования. Будущие студенты получат новые профессии и принесут еще больше пользы родному региону, развивая и реализовывая свой потенциал», – подчеркнул министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Вопросы адаптации участников СВО к мирной жизни являются приоритетными в работе Правительства Самарской области. На сегодняшний день в Самарской области реализуется более 40 мер поддержки участников СВО и их близких. Среди мер – региональная программа «Школа героев», стартовавшая по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в 2024 году как продолжение федерального проекта «Время героев».

Для получения компенсации затрат на обучение в вузах для участников специальной военной операции необходимо представить в министерство пакет документов, включая заявление, согласие на обработку персональных данных, копию паспорта, документы, подтверждающие статус участника специальной военной операции или вдовы участника СВО, а также документы, связанные с обучением.

Получателями меры социальной поддержки являются граждане, проходившие военную службу по контракту, либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимавшие участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, или призванные на военную службу по мобилизации; лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также вдовы участников специальной военной операции, обучающиеся в 2025 году в государственных образовательных организациях высшего образования или их филиалах, осуществляющих деятельность на территории Самарской области.

Критериями для принятия решения о включении получателя в реестр получателей меры социальной поддержки являются: проживание на территории Самарской области по месту жительства на дату подачи документов в министерство; наличие статуса участника специальной военной операции или вдовы участника специальной военной операции; зачисление на обучение по программам, которые есть в перечне приоритетных направлений; оплата обучения получателем; подача полного пакета документов в срок до 1 ноября 2025 года.

С полным перечнем приоритетных направлений подготовки высшего образования, при обучении по которым предоставляется мера социальной поддержки, можно ознакомиться на сайте министерства науки и высшего образования Самарской области в разделе «Документы».

Новости по теме
23
36
80
В центре внимания
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
538
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
540
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
905
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
703
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
798
