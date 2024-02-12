В 2024 году регион достигнет показателя 100% по оснащенности лесопожарной техникой 

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В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», реализуемого по решению Владимира Путина, за 5 лет регион приобрел 109 единиц техники и 1109 единиц оборудования для предотвращения и тушения лесных пожаров. В это число входят грузовые и легковые автомобили повышенной проходимости, гусеничные и колесные тракторы, пожарные автоцистерны, мульчеры, катер с противопожарным оборудованием, полуприцеп с тягачом и необходимое оборудование, применяемое в тушении лесных пожаров.



В этом году в рамках выполнения показателей нацпроекта на приобретение специализированной лесопожарной техники предусмотрено более 11 млн рублей из федерального бюджета. Стоит отметить, что закупка позволит достичь 100% показателя по оснащению региона лесопожарной техникой.



С 2019 года нацпроект «Экология» помогает нам укреплять материально-техническую базу лесного хозяйства губернии. Помимо многочисленной наземной техники, например, у нас есть и противопожарный катер. Оборудование, установленное на судне, позволяет тушить пожар именно с воды, а также может использоваться для прокладки рукавов. Катер оснащен лафетом и пожарной помпой. А его грузоподъемность позволяет оперативно доставить к месту тушения расчёт в составе 8 человек с противопожарным инвентарем, оборудованием и экипировкой, также производить эвакуацию пострадавших.



Национальные проекты реализуются по решению Президента РФ с 2019 года.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области