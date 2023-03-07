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В 2022 году продажи духов с заявленным производителем содержанием феромонов выросли в 2,3 раза

7 марта 2023 12:03
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в 2022 году продажи духов с заявленным производителем содержанием феромонов выросли в 2,3 раза

По данным Национальной системы маркировки товаров «Честный знак», в 2022 году продажи духов с заявленным производителем содержанием феромонов выросли в 2,3 раза и составили 2,33 млн флаконов. В 2021 году в России было продано 1,02 млн упаковок такой парфюмерии.

Аналитики «Честного знака» проанализировали продажи парфюма с феромонами в разрезе регионов и составили рейтинг на основе данных Росстата о количестве постоянно проживающих жителей.

Чаще всего духи с феромонами покупали жители Новгородской области – 50,7 упаковок на 1000 жителей, вторую строчку заняла Мурманская область – 37,2 упаковок, а на третьем месте расположился Краснодарский край – 27,9 упаковок. Замыкают пятерку лидеров Кемеровская область и Алтайский край – 27,6 и 24,1 упаковок соответственно. Также в топ-10 вошли Татарстан (23,2), Коми (22,9), Саратовская область (22,8), Кировская область (21,9) и Самарская область (21,9).

На Дальнем Востоке парфюм с феромонами чаще предпочитают в Еврейской автономной области (21,5 флаконов на 1000 жителей; 11 место по РФ), в Центральной России – в Смоленской области (21,4 флаконов; 12 место по РФ), на Урале – в Свердловской области (18,6 флаконов; 23 место по РФ), а на Кавказе – в Ставропольском крае (12 флаконов; 60 место по РФ).

Напомним, по данным «Честного знака», в 2022 году жители России купили 85,5 млн флаконов парфюмерной продукции, что на 27,6% больше, чем годом ранее, когда было продано 67 млн упаковок.

С января по декабрь россияне потратили на духи 142,9 млрд рублей. Доля онлайн-продаж в штучном выражении выросла с 9,1% в 2021 году до 12,3% в 2022 году и в денежном выражении – с 8,9% до 9,5% соотвественно.

О системе маркировки

Система «Честный знак» внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Кроме парфюмерии она охватывает молочную продукцию, минеральную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года начнется маркировка пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков и медицинских изделий.

После введения маркировки в России фиксируется сокращение доли незаконного оборота парфюма. Как сообщал Минпромторг, в этой категории нелегальный оборот сократился — на 13%, с 43,7% в 2019 году до 37,8% по итогам 2021 года.

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