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В 2021 году в Хворостянском районе новый вид приобретут семь общественных пространств

6 августа 2021 15:35
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На шести объектах работы уже закончены.

В 2021 году в Хворостянском районе новый вид приобретут семь общественных пространств. На шести объектах работы уже закончены. Преображению сел муниципалитета способствует национальный проект «Жилье и городская среда».

Не каждый город может похвастаться наличием скейт-парка, а для подростков поселка Прогресс мечта тренироваться на настоящей площадке для экстремальных видов спорта стала явью. Глава сельского поселения Татьяна Катина рассказала, что для нее было неожиданностью услышать от жителей просьбу установить именно такой объект. Но раз люди решили, то их мнение было учтено. И сейчас в Прогресс приезжают даже из других сел, чтобы приобщиться к новому виду активного отдыха. 

«Наши жители требовательные и инициативные. И сейчас уже на собственном опыте убедились, что стоящие объекты обязательно получают государственную поддержку. Я очень рада, что нам удалось реализовать данный проект", - отмечает Татьяна Вячеславовна.

В этом году также в поселении Прогресс на детской площадке установлена большая деревянная горка для катания зимой. Подобное сооружение появилось и на детской площадке в районном центре. Горки состоят из двух секций. Одна имеет высоту 4 метра, другая 1,5 – для катания малышей. 

В Хворостянке в парке Космонавтов обновлена спортивная площадка. «Нашей площадке уж лет 15, – говорит житель села Андрей Ильич. – Ограждение износилось, асфальт потрескался. Площадка на две части поделена: для мини-футбола и волейбола. В этом году ограждение новое поставили, сетку натянули, покрытие сделали на волейбольной площадке. Сейчас отлично стало».  

Спортивная площадка с уличными тренажерами, установленными на песчаном покрытии, обустроили и в поселке Масленниково. Здесь же благоустраивают местный парк отдыха. В 2020 году был отремонтирован памятник Ленину, сделана сцена, освещение и установлены вазоны. В этом году произвели вырубку старых, аварийных деревьев, сделали ограждение, установили навес от палящего солнца перед сценой, провели работы по озеленению парка.

Заканчиваются работы первого этапа благоустройства в сквере «Семь+Я» в Хворостянке. Эта территория была заброшена в последние годы. Жители проголосовали за ее благоустройство. В этом году сделали планировку, плиткой уложили пешеходные дорожки, установили памятник счастливой семье, состоящий из фигур родителей и трех детей. В планах на следующий год: высадка елей, туй и каштанов, установка скамеек, строительство детской игровой площадки. Также запланировано сделать фонтан.

«Люди видят, с какой заботой и вниманием идут преобразования в каждом населенном пункте района. Мы наблюдаем общественный подъем, обусловленный привлечением жителей к вопросам социального обустройства, и видим, что люди удовлетворены проделанной работой, – говорит глава муниципалитета Виктор Махов.

Создание комфортной городской среды – важная составляющая стратегии лидерства Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что все преобразования общественных локаций должны проходить при непосредственном участии жителей.

Теги: благоустройство Хворостянский район

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