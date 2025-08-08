Я нашел ошибку
На протяжении нескольких часов зрители наблюдали за напряжённой борьбой, где главным оружием была не физическая сила, а стратегия, выдержка и аналитическое мышление.
В самарском центре спорта «Ладья» прошёл турнир по шахматам среди сотрудников УФСИН региона
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
8 августа 2025 13:49
74
Выборы разных уровней пройдут в России с 12 по 14 сентября. Жители 24 регионов смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для этого нужно подать заявление на Госуслугах. Меньше чем за две недели сервисом воспользовались уже более 500 тыс. человек.

В каких регионах чаще регистрируются на ДЭГ

  • Ростовская область — 127 тыс.
  • Чувашия — 106 тыс.
  • Свердловская область — 74 тыс.
  • Белгородская область — 35 тыс.
  • Челябинская область — 23 тыс.

Подать заявление об участии нужно заранее. В зависимости от региона это можно сделать до 8 или 9 сентября. До этого же момента своё заявление можно отозвать, если поменяются планы и нужно будет проголосовать другим способом.

Как ещё можно проголосовать

Жители 36 регионов России могут проголосовать не по месту прописки, а на удобном избирательном участке. Для этого нужно подать заявление с помощью сервиса Госуслуг «Мобильный избиратель». Им воспользовались уже более 18 тыс. человек.

В этом году жители тех регионов, в которых выбирают главу субъекта, например губернатора, могут проголосовать в Москве на специально организованных участках. Для этого так же нужно подать заявление через сервис «Мобильный избиратель».

Узнать о том, какие выборы проходят в регионе, их участниках и сроках голосования можно в личном кабинете на Госуслугах.

Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
85
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
213
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
335
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
287
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
368
