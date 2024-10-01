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Увеличена группировка сил для ликвидации лесного пожара в Сызранском районе

1 октября 2024 17:15
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Тушение пожара продолжается, принимаются все необходимые меры.

Силы МЧС России продолжают ликвидировать лесной пожар в Сызранском районе.

Площадь пожара составляет 11 га. Погибших и пострадавших нет. Угрозы населённым пунктам нет, проведена опашка протяженностью 300 км.

Тушение пожара осложняется труднодоступной заболоченной местностью и отсутствием подъездов для техники.

Для тушения пожара привлечены 245 человек, 52 единицы техники.

В качестве дополнительных сил и средств привлечена группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, группировка Волжского спасательного центра МЧС России, вертолет военно-воздушных сил МИ-8 с водосливным устройством.

Сегодня произведено 12 сбросов, сброшено 24 тонны воды. Всего за 3 дня произведено 42 сброса, 126 тонн воды.

Тушение пожара продолжается, принимаются все необходимые меры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара Сызрань

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