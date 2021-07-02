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Утверждены сроки проведения Всероссийской переписи населения

2 июля 2021 13:02
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Утверждены сроки проведения Всероссийской переписи населения

Правительство Российской Федерации установило сроки проведения Всероссийской переписи населения. Она пройдет в период с 1 по 31 октября 2021 года.

Напомним, решение о переносе переписи населения на 2021 год было принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации. На данный момент октябрь 2021 года рассматривается как наиболее оптимальный период для проведения основного этапа ВПН.

В настоящее время уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, организована работа комиссий, создана цифровая картоснова переписи. 

Отметим, что предстоящая перепись населения уникальна, так как впервые не будет использоваться бумага, и вся процедура пройдет с использованием IT-технологий. Любой житель страны сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги». Для этого понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись. Также традиционно будет проводиться опрос с участием переписчиков, которые с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале «Госуслуги», достаточно будет показать код подтверждения. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях МФЦ.

 

Теги: Всероссийская перепись перепись населения

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