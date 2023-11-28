Установлено, сколько самарцев заплатят за корпоратив из своего кармана

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Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил 2260 респондентов во всех регионах РФ, в том числе в Самарской области, и выяснил, что новогодний корпоратив будет у 80%. Организация полностью оплачивает праздничные гуляния лишь у 48%, тем не менее, самарцы настроены позитивно и собираются тратить деньги еще и на наряды и прически.

У 31% респондентов расходы на корпоратив делят организация и работники, у 21% работники оплачивают праздник полностью из своего кармана. Большинство (54%) скидываются суммой от 1000 до 3000 рублей, 22% — менее 1000, 24% — более 3000.

Несмотря на это, 83% респондентов, у которых на работе планируется празднование, собираются к нему присоединиться на любых условиях и даже готовы платить за подготовку: так 73% женщин планируют посетить парикмахера перед торжеством, а еще 42% — сделать профессиональный макияж у визажиста.

Мужчины также не остаются в стороне от приготовлений: 85% в преддверии корпоратива сходят в парикмахерскую или в барбершоп, а 69% респондентов обоего пола купят одежду специально для торжества. При этом 50% потратят на нее до 5 тыс.рублей, 26% — 5-10 тыс.рублей, 16% — 10-15% тыс.рублей, 8% — более 15 тыс.

71% самарцев будут праздновать в банкетном зале, ресторане или кафе, 14% — в офисе, 11% поедут за город на турбазу или лыжный курорт, 4% будут гулять в ночном клубе или караоке.

На 97% корпоративов будет разрешен алкоголь.