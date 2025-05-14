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Установить самозапрет на участие в азартных играх готовы 23% экономически активных самарцев

14 мая 2025 11:18
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Установить самозапрет на участие в азартных играх готовы 23% экономически активных самарцев

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков рассказал, что ежегодно в России ставки делают около 6 млн человек на сумму более 1 трлн рублей. В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на азартные игры — «Стопазарт». Граждане смогут добровольно вносить себя в реестр на срок от 3 месяцев до пожизненного запрета. Установить самозапрет планируют 23% самарцев, причем для большинства из них это вовсе не способ контроля лудомании, а попытка уберечь свои деньги от мошенничества: «Я уже установил самозапрет на кредиты и самозапрет на азартные игры тоже установлю». Не собираются прибегать к механизму «Стопазарт» 45% граждан, аргументируя: «Кто хочет зарабатывать, тот не будет связываться с азартными играми»; «У меня хорошо развито чувство самоконтроля».

Установить самозапрет чаще планируют мужчины. Среди молодежи до 35 лет число желающих воспользоваться механизмом «Стопазарт» выше (26%), чем среди тех, кто старше (23% среди опрошенных в возрасте от 35 до 45 лет и 20% — от 45 лет). Чем выше доход, тем чаще респонденты готовы установить запрет: 16% с доходом до 50 тысяч рублей и 32% среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч.

Склонные к азарту горожане чаще готовы включить самозапрет по сравнению с теми, кто не склонен к риску (35 и 20% соответственно).
 

Время проведения: 21 апреля — 12 мая 2025 года

Фото pxhere.com

Теги: Опрос

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