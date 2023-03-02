Успейте стать участником крупнейшего события в области образовательной робототехники – Всероссийского фестиваля «Стриж»!

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5 марта заканчивается регистрация участников Всероссийского фестиваля «Стриж»! Десятки команд из нашего региона и России сойдутся в начале апреля в очном финале зрелищных состязаний на фестивальной арене.

Развитие инженерно-технологического образования детей проходит в рамках программы «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Он инициирован Президентом России Владимиром Путиным.

Организаторы Фестиваля – детский технопарк «Кванториум – 63 регион» и Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской области.

Что это за Фестиваль?

Проводится с 2014 года. С 2019 года Фестиваль является еще и отборочным региональным этапом Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников (направление Робототехника).

Всероссийский Фестиваль образовательной робототехники «СТРИЖ» представляет собой систему соревновательных и образовательных мероприятий, направленную на развитие инженерно-технических способностей обучающихся.

Финальный этап Фестиваля проводится в период с 08 по 09 апреля 2023 года в очном формате на базе ГБОУ СОШ № 1 Волжского района.

Как зарегистрироваться?

1) Выберите одну из номинаций:

- бои роботов

- сумо

- полоса препятствий

- БПЛА-квест

- конкурс творческих проектов

- отбор ИОШ ПФО РОБО

- отбор ИОШ ПФО БПЛА

2) Перейти по ссылке на форму регистрации и отправить заявку:

https://forms.yandex.ru/u/63d11eb4c09c02675a5423f7/