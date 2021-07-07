Усилен контроль санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах губернии

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В связи с пандемией COVID-19 по распоряжению Дмитрия Азарова усилен контроль санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах Самарской области. Инспекторы ГЖИ внимательно следят за регулярностью и качеством санобработки.

Очередным адресом для совместного рейда стал дом № 20 по улице Алабина в Южном городе. Заместитель директора УК «Юг-Сервис» Сергей Баландин рассказал: «Наша компания, которая обслуживает этот дом, в период пандемии ежедневно обрабатывает все контактные поверхности, всё, к чему может прикоснуться жилец дома: входные двери, кабину лифта, перила, почтовые ящики, колясочные».

«В нашем доме не было случая, чтобы жильцы пожаловались на качество санобработки. Всё делается вовремя, сотрудники УК всегда в масках, в перчатках, даже по запаху хлорки в подъезде можно всегда заметить, что прибрались, всё протёрли», – добавила Марина Камеловская, председатель совета МКД.

По словам специалиста Госжилинспекции Светланы Нугумановой для санобработки должны использоваться вирулицидные средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Подтверждением факта санобработки мест общего пользования в подъезде является акт выполненных работ, подписанный одним из жителей данного подъезда, а также фотофиксация.

Отметим, за первое полугодие 2021 года инспекторами ГЖИ на предмет качества и регулярности санобработки в регионе проверено 12 704 многоквартирных дома. Выявлено 80 нарушений, по которым составлены административные протоколы.

Фото: пресс-служба облправительства