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Ушел из жизни оператор телеканала «Самара-ГИС» Василий Колдашов

28 ноября 2022 16:26
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Он ушел из жизни на съемках, исполняя служебный долг, снова, как и всегда, подбирая красивый вид для записи интервью.

Сегодня ушел из жизни один из самых любимых телевизионных операторов Самары Василий Колдашов. Своим высоким мастерством, жизнерадостностью и творческим подходом он известен далеко за пределами нашего города. Когда на съемки приезжал Василий, всегда было комфортно работать и спокойно за результат. Имея свой уникальный творческий взгляд, он всегда предлагал интересные планы, грамотно выставлял свет, помогал настроить и подготовить спикера к беседе. Василий Витальевич был неизменным и надежным участником выездных пресс-туров с главой Самары.

Он был добрым замечательным человеком, любил рассказывать смешные истории из жизни в профессии, с особенной любовью делился впечатлениями о семейных путешествиях и советовал ездить и смотреть мир, не забывая уделять время близким. Для всех людей он находил нужные и правильные слова, с юмором и позитивом реагировал на все курьёзы в работе: вместе мы пробирались зимой через снег, спускались в котлованы теплотрасс, укладывали по ночам асфальт, освещали яркие страницы жизни города. 

Он ушел из жизни на съемках, исполняя служебный долг, снова, как и всегда, подбирая красивый вид для записи интервью. Так уходят профессионалы, люди, которые в этой жизни нашли себя и сделали многое, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

 

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