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Добросовестный, ответственный человек, профессионал своего дела, надежный и отзывчивый товарищ, посвятивший свою жизнь служению Отечеству.
Ушел из жизни председатель совета ветеранов МВД Приволжского района Александр Чиганашин 
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Ушел из жизни председатель совета ветеранов МВД Приволжского района Александр Чиганашин 

9 марта 2022 16:57
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Добросовестный, ответственный человек, профессионал своего дела, надежный и отзывчивый товарищ, посвятивший свою жизнь служению Отечеству.

9 марта 2022 года в возрасте 79 лет скончался Чиганашин Александр Петрович – председатель совета ветеранов О МВД России по Приволжскому району, майор милиции в отставке.

Свой трудовой путь он начал в 1966 году в совхозе «Приволжье» поселка Ильмень, где работал на различных должностях.

В 1975 году принял решение связать свою судьбу со служением Отечеству и поступил на службу в органы внутренних дел – в Приволжский РОВД, где был принят на должность участкового уполномоченного милиции. Стаж службы Александра Петровича в органах внутренних дел более 30 лет.

За время работы участковым уполномоченным милиции им было расследовано множество уголовных дел и раскрыто преступлений. Обладая большим практическим опытом работы, он умело вел борьбу с преступностью в районе, уделяя особое внимание предупредительно-профилактической работе. После окончания службы Александр Петрович возглавил совет ветеранов Приволжского отдела полиции. Принимал активное участие в патриотическом воспитании школьников и молодежи, в развитии у них высокой социальной активности и гражданской ответственности, уважения к культурному и историческому прошлому России. Как председатель совета ветеранов, оказывал практическую помощь ветеранам органов внутренних дел в решении их бытовых и социальных проблем, являлся наставником для молодых сотрудников. В 2015 году Александр Петрович был одним из инициаторов работы на территории района добровольных народных дружин по охране общественного порядка и возглавил созданную в поселке Новоспасский дружину.

За свою многолетнюю плодотворную трудовую и общественную деятельность в органах внутренних дел Александр Петрович был награжден многочисленными медалями и рядом других ведомственных наград.

Добросовестный, ответственный человек, профессионал своего дела, надежный и отзывчивый товарищ, посвятивший свою жизнь служению Отечеству, – таким навсегда он останется в памяти коллег, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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