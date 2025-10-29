Я нашел ошибку
До последних дней он оставался активным участником общественной жизни, являясь членом Общественного совета при министерстве, заместителем генерального директора и членом Совета ассоциации «Волгаавтотранс».
Ушел из жизни экс-руководитель департамента транспорта Самары Петр Григоров
Губернатор доложил министру о развитии сферы IT в Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым
За месяц на новых автомобилях осуществляется около 2,5 тысяч выездов к пациентам.
Тольяттинской городской поликлинике №2 переданы 8 новых автомобилей Lada Granta
Специалисты «РКС-Самара» отремонтируют водопроводные линии холодного водоснабжения.
В Самаре ограничат движение транспорта по участкам Седьмой просеки и Канатного переулка
Важно сочетать продукты, богатые железом, с источниками этого витамина.
Врач-эндокринолог: витамин С помогает организму лучше усваивать железо
В ноябре добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» отметит 11 лет присутствия в Самарской области.
В Самаре состоится премьера спектакля, посвященного деятельности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
Ушел из жизни экс-руководитель департамента транспорта Самары Петр Григоров

29 октября 2025 21:44
46
До последних дней он оставался активным участником общественной жизни, являясь членом Общественного совета при министерстве, заместителем генерального директора и членом Совета ассоциации «Волгаавтотранс».

На 77-м году ушел из жизни Петр Павлович Григоров, академик Российской академии транспорта и Почётный автотранспортник России.

Пётр Павлович посвятил развитию транспортной системы региона более 55 лет. Его карьера — это путь от автослесаря до руководителя Департамента транспорта администрации Самары, а затем начальника Управления госавтодорнадзора по Самарской области. На каждой должности он демонстрировал высочайший профессионализм и преданность делу.

При его непосредственном участии был реализован проект по закупке 198 автобусов «Mercedes», которые служили самарцам почти два десятилетия. Он также внёс значительный вклад в формирование нормативной правовой базы, регулирующей транспортную деятельность в области.

Особое внимание Пётр Павлович уделял подготовке кадров. На протяжении семи лет он возглавлял кафедру организации перевозок и технического сервиса в Самарской государственной сельскохозяйственной академии, воспитав не одно поколение специалистов.

До последних дней он оставался активным участником общественной жизни, являясь членом Общественного совета при министерстве, заместителем генерального директора и членом Совета ассоциации «Волгаавтотранс».

Коллеги отмечали его принципиальность, трудолюбие, организаторские способности и особое отношение к профессии водителя, которого он считал лицом любого транспортного предприятия.

Прощание с Петром Павловичем Григоровым состоится 30 октября с 11:00 до 11:45 по адресу: г. Самара, ул. Борская, д. 108 (Похоронный дом №1, зал №3).

 

Источник:  Минтранс Самарской области   

Теги: Самара

