Ушел из жизни экс-руководитель департамента транспорта Самары Петр Григоров

На 77-м году ушел из жизни Петр Павлович Григоров, академик Российской академии транспорта и Почётный автотранспортник России.



Пётр Павлович посвятил развитию транспортной системы региона более 55 лет. Его карьера — это путь от автослесаря до руководителя Департамента транспорта администрации Самары, а затем начальника Управления госавтодорнадзора по Самарской области. На каждой должности он демонстрировал высочайший профессионализм и преданность делу.



При его непосредственном участии был реализован проект по закупке 198 автобусов «Mercedes», которые служили самарцам почти два десятилетия. Он также внёс значительный вклад в формирование нормативной правовой базы, регулирующей транспортную деятельность в области.



Особое внимание Пётр Павлович уделял подготовке кадров. На протяжении семи лет он возглавлял кафедру организации перевозок и технического сервиса в Самарской государственной сельскохозяйственной академии, воспитав не одно поколение специалистов.



До последних дней он оставался активным участником общественной жизни, являясь членом Общественного совета при министерстве, заместителем генерального директора и членом Совета ассоциации «Волгаавтотранс».



Коллеги отмечали его принципиальность, трудолюбие, организаторские способности и особое отношение к профессии водителя, которого он считал лицом любого транспортного предприятия.



Прощание с Петром Павловичем Григоровым состоится 30 октября с 11:00 до 11:45 по адресу: г. Самара, ул. Борская, д. 108 (Похоронный дом №1, зал №3).

Источник: Минтранс Самарской области