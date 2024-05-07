Уровень бедности в России должен опуститься ниже 7%

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Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", подписанный президентом Владимиром Путиным, предусматривает снижение уровня бедности в стране.

Так, в документе поставлена задача снизить уровень бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году. Что касается многодетных семей, то у них уровень бедности должен опуститься до 12% к 2030 году и до 8% к 2036 году.

Такие целевые показатели будут характеризовать выполнение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".

Президент также поставил задачу повысить демографический показатель в стране и создать условия для воспитания патриотичной личности на основе культурных ценностей России.

Еще одна задача, обозначенная главой государства, – к 2030 году обеспечить граждан жильем, общая площадь которого составляет на менее 33 квадратных метров на человека.

Кроме того, президент включил в национальные цели государства технологическое лидерство, экологическое благополучие, а также вхождение РФ к 2030 году в число десяти ведущих мировых держав по объему научных исследований.

Указ, подписанный после инаугурации российского лидера 7 мая, заменил предыдущий документ, от 2020 года, пишет Смотрим.