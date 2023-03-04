Урок безопасности для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №6 провели инспекторы ГИМС СО

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Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам продолжают выезжать в образовательные и спортивные учреждения города с целью обучения юных самарцев правилам безопасного поведения на льду вблизи открытых водоемов.

Вчера инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области посетили воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №6. Один из объектов спортшколы находится на водно-спортивной базе «Сухая Самарка». Там ребята обучаются академической гребле и гребле на байдарках и каноэ.

Вода для них – привычная стихия, но в преддверии таяния льда об опасности нахождения вблизи водоемов должны знать все.

Ведь в этот период под воздействием лучей солнца лед начинает терять свою прочность, становится пористым и рыхлым. На нем могут образовываться промоины и полыньи. Выход на такой лед смертельно опасен!

Государственные инспекторы по маломерным судам Роман Ледков и Сергей Ведерников привели примеры несчастных случаев, произошедших на водных объектах региона в прошлом году, объяснили их причины и напомнили ребятам о правилах поведения в экстремальной ситуации: что делать и как оказать первую помощь при несчастном случае на воде и, главное, как избежать чрезвычайных ситуаций.

Во время мероприятия юные спортсмены примерили спасательный жилет, узнали для чего нужен и как правильно пользоваться спасательным «концом Александрова», повторили номера телефонов экстренных служб, а для закрепления полученных знаний получили памятки с основными правилами безопасности.

Фото: ГУ МЧС СО